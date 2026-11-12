(ANSA) - PECHINO, 12 NOV - Pechino ha accusato gli Stati Uniti di utilizzare false accuse di spionaggio come pretesto per imporre un "blocco" tecnologico alla Cina, dopo le indiscrezioni secondo cui il numero uno di Nvidia, Jensen Huang, sarebbe stato vittima di un complotto di spionaggio cinese. "La Cina porta avanti il proprio progresso tecnologico attraverso l'innovazione indipendente e la cooperazione aperta. La parte statunitense dovrebbe smettere di inventare queste narrazioni sullo 'spionaggio' come pretesto per imporre un blocco tecnologico", ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri cinese, Mao Ning, in conferenza stampa. (ANSA).