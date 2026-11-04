(ANSA-AFP) - PECHINO, 04 NOV - La Cina ha dichiarato di essere "disposta a continuare a collaborare" con gli Stati Uniti, in seguito alle elezioni di metà mandato che hanno visto i Repubblicani del presidente Donald Trump perdere il controllo di entrambe le camere del Congresso. Lo ha affermato la portavoce del Ministero degli Esteri, Mao Ning, durante un briefing. "Le elezioni di metà mandato sono una questione interna agli Stati Uniti" ha detto. "La Cina - le parole della portavoce - è disposta a continuare a lavorare con gli Usa per sostenere e attuare l'importante consenso raggiunto dai due capi di Stato, rafforzare la comunicazione, gestire adeguatamente le divergenze, ampliare la cooperazione e costruire una relazione sino-statunitense costruttiva e strategicamente stabile, basata sui principi di rispetto, equità e reciprocità". (ANSA-AFP).