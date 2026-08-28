(ANSA) - PECHINO, 28 AGO - Sono stati trasferiti 555 turisti rimasti bloccati nella contea di Gyirong, in Tibet, dopo la frana di fango che ha colpito l'area al confine tra Cina e Nepal. Lo riferisce Xinhua, citando il quartier generale dei soccorsi per il disastro nella contea di Gyirong. Secondo l'agenzia cinese, 499 persone colpite dalla frana sono state sistemate. Il numero comprende 180 persone del villaggio di Guoba, 40 del villaggio di Seqiong e 107 del villaggio di Labi, oltre a 55 residenti del villaggio di Laojiang, 88 del villaggio di Chongse e 29 lavoratori di una squadra di costruzione. Per quanto riguarda i turisti, Xinhua riferisce che le autorità hanno organizzato il rientro delle persone che avevano in programma di recarsi a Gyirong e hanno invitato gli ospiti già presenti negli alberghi a lasciare la zona. In coordinamento con i dipartimenti locali del turismo e della cultura, 555 turisti interessati dal disastro sono stati evacuati in base ai loro itinerari. (ANSA).