(ANSA) - ROMA, 02 APR - Oggi la Cina ha chiesto un cessate il fuoco immediato in Medio Oriente, dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato pesanti attacchi contro la Repubblica islamica nelle prossime settimane. "I mezzi militari non possono risolvere il problema in modo sostanziale e l'escalation dei conflitti non è nell'interesse di nessuna delle due parti", ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri cinese, Mao Ning, in una conferenza stampa, esortando "le parti interessate a cessare immediatamente le operazioni militari". (ANSA).