(ANSA) - ROMA, 02 APR - I componenti del Partito Democratico nella Commissione di Vigilanza Rai chiedono all'azienda di fare piena chiarezza sui dettagli delle collaborazioni e dei contratti con la signora Claudia Conte. "Pur non entrando nel merito di vicende personali che riguardano un ministro in carica - si legge nella nota - riteniamo necessario escludere qualsiasi possibile collegamento tra le relazioni con un ministro in carica pro tempore e le scelte editoriali e contrattuali del servizio pubblico. Per questo chiediamo trasparenza sui criteri e sulle modalità di assegnazione degli spazi, affinché sia garantita la massima correttezza e chiarezza nei confronti dei cittadini. Chiediamo risposte puntuali e presenteremo un'interrogazione parlamentare a riguardo". Sempre sulla Rai e anche sulla P.A. verte un'altra interrogazione, promossa da Avs, e spiegata così da Angelo Bonelli: "ho presentato un'interrogazione parlamentare alla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Il ministro Piantedosi non può rispondere in quanto direttamente coinvolto. Chiedo di sapere quanti siano gli incarichi, in varie forme, conferiti a Claudia Conte nella pubblica amministrazione e in Rai e sulla base di quali criteri e competenze siano stati assegnati". "Nell'interrogazione domando inoltre quali competenze abbia Claudia Conte per svolgere una docenza presso l'Alta Scuola di Formazione della Polizia di Stato, incarico normalmente affidato a funzionari esperti di polizia e delle altre amministrazioni dello Stato, docenti universitari, docenti delle scuole secondarie, magistrati, ufficiali e specialisti in discipline specifiche; e se i contratti in Rai vengano definiti attraverso incontri casuali, come riportato oggi da alcuni quotidiani che citano dichiarazioni di Pionati, ex direttore del GR1. Non sono interessato alla vita privata del ministro Piantedosi, ma ogni elemento di gossip deve essere escluso a tutela di un Ministero fondamentale per la sicurezza degli italiani e dell'Italia. Vogliamo sapere se la relazione che coinvolge Piantedosi abbia provocato favoritismi nell'accesso a incarichi nella pubblica amministrazione. Ogni dubbio deve essere eliminato e il silenzio del ministro non fa che peggiorare la situazione", conclude. (ANSA).