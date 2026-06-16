(ANSA) - ROMA, 16 GIU - "La Caritas conferma ciò che denunciamo da anni: in Italia si può lavorare e restare poveri. Crescono i lavoratori che non riescono a vivere dignitosamente e, una volta caduti nella povertà, non riescono più a risollevarsi. È il fallimento delle politiche economiche del governo Meloni, che ha ignorato l'emergenza salariale lasciando l'Italia con stipendi tra i più bassi d'Europa. La destra ha bocciato ogni proposta per aumentare i salari e garantire maggiore dignità al lavoro, a partire dal salario minimo. Dopo quasi quattro anni, il bilancio è sotto gli occhi di tutti: più povertà, più precarietà e nessuna risposta ai problemi reali delle persone. "La Caritas oggi ci dice che l'Italia è in 'permacrisi'. Significa che la stabilizzazione della povertà e della precarietà sarà un fattore centrale della nostra società nei mesi e negli anni a venire. La Caritas ci dice insomma che la povertà è sempre meno episodica e sempre più persistente e che il lavoro povero aumenta", aggiunge il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia. "L'unica priorità del governo sembra essere la difesa del proprio potere, come dimostra l'improvvisa attenzione alla legge elettorale mentre salari, sanità e costo della vita restano senza soluzioni. Serve un'alternativa che rimetta al centro lavoro, giustizia sociale e opportunità. Il Paese non può più aspettare", dice ancora Braga. "Forse invece che di legge elettorale questa maggioranza dovrebbe preoccuparsi e occuparsi dei problemi delle famiglie e dei cittadini italiani", conclude Boccia. (ANSA).