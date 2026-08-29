(ANSA) - ROMA, 29 AGO - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, "segue con attenzione la situazione a Cremona ed è in costante contatto con il Ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, con il Sottosegretario Alfredo Mantovano, con il capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, e con le autorità locali, per monitorare l'evolversi dell'emergenza e verificare le necessità del territorio". Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi, spiegando che "il Governo è vicino alle comunità colpite e sta seguendo le operazioni di soccorso e di assistenza alla popolazione, con particolare attenzione ai feriti, alle persone rimaste senza abitazione e ai danni provocati dal maltempo". (ANSA).