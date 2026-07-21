(ANSA) - ROMA, 21 LUG - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, "ha incontrato a Palazzo Chigi i leader della maggioranza - Matteo Salvini, Antonio Tajani e Maurizio Lupi - per il consueto confronto sulle principali questioni dell'azione di Governo. Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi spiegando che "tra i temi affrontati, particolare attenzione è stata dedicata all'estensione della National Escape Clause (clausola di salvaguardia nazionale) anche agli investimenti nel settore dell'energia, ottenuta dal Governo italiano grazie all'iniziativa promossa in sede europea". "Nel corso dell'incontro - viene annunciato - è emersa piena condivisione sull'ipotesi di accedere alla maggiore flessibilità consentita dalle regole europee e di concentrare nel prossimo biennio la maggiore capacità di spesa per il contrasto al caro energia. È stato, inoltre, ribadito che ogni decisione di accedere alla National Escape Clause per le spese di difesa, sicurezza ed energia sarà assunta nel pieno rispetto delle prerogative del Parlamento e sarà sottoposta al previsto iter di approvazione". (ANSA).