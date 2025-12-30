(ANSA) - ROMA, 30 DIC - L'Italia ha ricevuto dalla Commissione europea il pagamento dell'ottava rata del Pnrr, pari a 12,8 miliardi di euro, a seguito della valutazione positiva sul raggiungimento di 32 obiettivi, di cui 16 target e 16 milestone. Nella stessa giornata, ha trasmesso alla Commissione anche la richiesta di pagamento della nona e penultima rata, anch'essa pari a 12,8 miliardi di euro. La richiesta segue i lavori della Cabina di regia del 22 dicembre, durante i quali è stato verificato il conseguimento di 50 obiettivi, suddivisi in 34 target e 16 milestone, comprendenti riforme e investimenti strategici per sostenere la crescita economica e sociale dell'Italia. Lo riporta una nota diffusa da Palazzo Chigi. (ANSA).