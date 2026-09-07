(ANSA) - PADOVA, 07 SET - Nel pomeriggio di ieri un uomo in stato di agitazione psicomotoria ha gravemente danneggiato alcuni ambienti dell'area rossa del Pronto Soccorso degli Ospedali Riuniti Padova Sud. L'episodio ha avuto inizio alle 17.30 circa e si è protratto per oltre due ore. Grazie all'intervento dei presenti non si sono registrati feriti. L'esagitato era giunto in Pronto Soccorso tramite il 118. Fin dalle prime fasi dell'assistenza, l'uomo si è mostrato scarsamente collaborante e contrario agli accertamenti, assumendo progressivamente comportamenti aggressivi nei confronti degli operatori. Il personale sanitario ha quindi attivato le procedure previste per la gestione dei pazienti in stato di agitazione psicomotoria. Nonostante gli interventi messi in atto, il paziente ha ulteriormente intensificato la propria condotta aggressiva, inveendo contro il personale e lanciando diversi oggetti, tra cui una barella. Poi è entrato in un bagno, dove ha danneggiato il lavabo e altri elementi della struttura. La prontezza del personale ha permesso di isolarlo all'interno di quella stanza. L'intervento delle forze dell'ordine ha quindi permesso di gestire successivamente la situazione fino a a bloccarlo. L'episodio ha avuto ripercussioni sull'organizzazione del Pronto Soccorso fino alle 22. Ingenti i danni. "Medici, infermieri, operatori socio sanitari e personale della vigilanza - ha detto la direttrice dell'pronto soccorso - hanno reagito con grande prontezza, riuscendo a contenere la situazione ed evitando conseguenze ancora più gravi. Complessivamente, sono stati circa dieci gli operatori intervenuti". "Quanto accaduto agli Ospedali Riuniti Padova Sud è un episodio grave, che avrebbe potuto avere conseguenze ben più serie. Desidero esprimere la mia vicinanza agli operatori coinvolti e il mio vivo ringraziamento per la professionalità e la prontezza dimostrate in una situazione di estrema difficoltà - ha aggiunto il dg dell'Ulss 6 Euganea Patrizia Benini -. Il fatto che non si siano registrati feriti tra pazienti e operatori è un risultato importante, frutto della capacità del personale di intervenire in modo tempestivo e coordinato". (ANSA).