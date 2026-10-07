(ANSA) - ROMA, 07 OTT - Le banche ribadiscono il loro no a un nuovo 'contributo' nella Legge di bilancio, chiesto da alcune forze politiche, anche della maggioranza. Come afferma il presidente dell'Abi Antonio Patuelli, a margine della 58ema giornata del Credito, "c'è già un accordo triennale" (con misure di circa 10 miliardi fra cui il rinvio della deducibilità fiscale e liberazione delle riserve di capitale) e "gli accordi si mantengono". "Le banche lavorano sulla base di contratti e di conseguenza se sono sempre validi i contratti con i privati a maggior ragione è valido un contratto con i pubblico" conclude. (ANSA).