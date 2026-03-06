(ANSA) - ROMA, 06 MAR - "Questo per l'Europa è un momento difficilissimo, con oltre 4 anni di guerra russo-ucraina e di fronte al più grosso conflitto mediorientale che si ricordi". E'quanto afferma il presidente dell'Abi Antonio Patuelli nella lectio magistralis in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico della Scuola di Specializzazione in Studi sull'Amministrazione Pubblica dell'Università di Bologna. "Rischioso innanzitutto per vite umane, ma anche per l'economia europea, per l'impennata dei costi energetici (già prima rilevanti), per i forti cali dei mercati borsistici e per i rischi e i maggiori costi dei commerci internazional" ha aggiunto. (ANSA).