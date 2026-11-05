(ANSA) - POTENZA, 05 NOV - "Quando ci hanno comunicato che l'aereo, per problemi tecnici, doveva atterrare in uno scalo francese, a un certo punto abbiamo visto jet militari a fianco dell'aereo e lì abbiamo iniziato e a pensare che qualcosa non stava andando nel verso giusto". E' il racconto all'ANSA del lucano Nicola Timpone, direttore generale del Gal 'La Cittadella' che è a bordo del volo Dublino-Roma dirottato in Francia dopo una allarme bomba. "A quel punto - continua Timpone, che è tra gli organizzatori del Festival Marateale - ci eravamo resi conto che poteva esserci un allarme bomba. Alla fine siamo atterrati e ci siamo ritrovati in un aeroporto militare circondati da pompieri, polizia e tante ambulanze. Ci hanno messo su una pista secondaria, ci hanno fatto fermare e siamo ancora in aereo in attesa di capire che cosa stia succedendo". (ANSA).