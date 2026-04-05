(ANSA) - VERONA, 05 APR - Verona presa "d'assalto" per Pasqua, con migliaia di turisti già arrivati fin dalla mattina. Lunghe code si sono formate davanti all'Arena, e lunghe sono le attese - fino a mezz'ora - per prenotare on-line il nuovo ingresso a pagamento per il cortile di Giulietta, nell'affollata via Cappello. Già nel pomeriggio di ieri i biglietti per l'ingresso alla casa e al cortile di Giulietta erano andati esauriti. I parcheggi del centro sono in via di esaurimento, con decine di agenti della polizia locale pronti a deviare il traffico, mentre pattuglie in borghese hanno già denunciato per gioco d'azzardo alcune persone dedite al gioco delle "tre campanelle", giunti da fuori città, e multato alcuni "centurioni" abusivi vicino all'anfiteatro romano. (ANSA).