(ANSA) - TEHERAN, 05 SET - Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno annunciato in serata di aver attaccato diverse imbarcazioni - tra cui alcune presumibilmente legate agli Stati Uniti - per ritorsione contro gli attacchi americani a petroliere iraniane avvenuti in precedenza. Facendo riferimento agli attacchi del mattino, le Guardie hanno affermato che le loro forze navali hanno successivamente "preso di mira tre petroliere che percorrevano una rotta non autorizzata nello Stretto di Hormuz e tre imbarcazioni riconducibili all'America 'assassina di bambini' in altre aree", avvertendo le altre navi di non tentare il transito su rotte non approvate. (ANSA).