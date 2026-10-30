(ANSA) - BOLOGNA, 30 OTT - Una donna, questa mattina a Bologna, ha partorito il suo bimbo in autobus. E' successo in via Saffi, a bordo di un mezzo della linea 39. Come riferisce l'azienda del trasporto pubblico Tper, la donna, nel momento del parto, è stata assistita da alcune passeggere e dalla conducente dall'autobus che, per tenere al caldo il piccolo appena nato, ha usato i propri indumenti. Immediata è stata anche la chiamata al 118: ai sanitari, che hanno raggiunto il mezzo fermo, sono stati affidati la mamma e il piccolo che sono stati accompagnati in ospedale per le prime visite. Tper "si complimenta con la conducente dell'autobus - si legge nel comunicato - per aver gestito fino all'arrivo dei sanitari un evento davvero insolito ed altrettanto delicato". (ANSA).