(ANSA) - ROMA, 29 DIC - La creazione di una joint venture, il rafforzamento dell'Alta Velocità sulle tratte internazionali partendo da Fs France e con l'ingresso entro il 2029 sulla tratta Parigi-Londra, investimenti per un miliardo, l'acquisto di 19 nuovi treni. Sono alcuni dei contenuti principali della partnership strategica firmata tra il Gruppo FS e Certares. L'accordo prevede la creazione di una joint venture e include un investimento in Trenitalia France finalizzato ad accelerarne la crescita e consolidarne la presenza in Francia, nel Regno Unito e nei mercati transfrontalieri. Trenitalia France - annuncia il gruppo - prevede di utilizzare il nuovo capitale investito per consolidare la propria posizione come secondo operatore in Francia. Le iniziative chiave della partnership con Certares comprendono: l'ampliamento della flotta ad almeno 19 treni; lo sviluppo di un nuovo impianto di manutenzione vicino Parigi, su un sito recentemente assegnato all'azienda; l'aumento delle frequenze sulle tratte esistenti (fino a 28 corse giornaliere sulla Parigi-Lione); la creazione di centinaia di nuovi posti di lavoro; il proseguimento degli investimenti in tecnologia, brand e marketing e l'espansione dei servizi internazionali verso il Regno Unito, con l'ingresso entro il 2029 sulla rotta Parigi-Londra. (ANSA).