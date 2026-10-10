(ANSA) - TORINO, 10 OTT - È partito il corteo regionale Pro Pal a Torino, a cui partecipano oltre 4mila persone. La manifestazione, indetta dal coordinamento cittadino Torino per Gaza, vede l'adesione di oltre sessanta realtà tra movimenti, collettivi, forze politiche e sigle sindacali. I manifestanti sfileranno per le vie del capoluogo piemontese fino a piazza della Repubblica. Qui è prevista la conclusione, secondo il percorso prestabilito dalla Questura, mentre gli organizzatori hanno fatto richiesta di tornare in piazza Castello. Il corteo attraverserà viale I Maggio, dietro la centralissima piazza Castello, scendendo verso il rondò Rivella, per passare poi in direzione Nord su corso Palermo fino a largo Brescia e a corso Giulio Cesare. In testa alla manifestazione c'è uno striscione con la scritta "La fine del genocidio è la fine del sionismo. A 3 anni dal 7 ottobre". "Siamo qua - ha detto al microfono una delle portavoci del coordinamento - per dimostrare che Torino sa che parte stare. Per noi partire da piazza Castello aveva un significato preciso, portare la nostra lotta nella vetrina ipocrita di questa città, portando qui i colori della Palestina che sono i colori della libertà". (ANSA).