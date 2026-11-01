(ANSA) - ANCONA, 01 NOV - Una giovane agente di polizia è rimasta ferita all'addome stamattina da un colpo di pistola partito, forse accidentalmente ma le circostanze tutte da accertare, nella zona dei bagni comuni all'interno della Questura di Ancona nella zona delle camerate. La poliziotta è stata trasportata d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale regionale di Torrette di Ancona: in queste ore viene sottoposta ad un'operazione chirurgica all'addome ed è in prognosi riservata. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica sullo sparo. (ANSA).