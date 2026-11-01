(ANSA) - ANCONA, 01 NOV - Dopo essere stata sottoposta in mattinata ad un intervento chirurgico all'addome, si trova ora ricoverata in Rianimazione all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona, in gravi condizioni, la poliziotta di 26 anni che intorno alle 9.30 è rimasta ferita da un colpo di pistola d'ordinanza all'interno della Questura. Per la giovane, la prognosi resta riservata. Intanto, sono in corso gli accertare la dinamica e le circostanze di questo ferimento, che potrebbe essere stato accidentale, avvenuto nella zona dei bagni comuni vicino alle camerate dove alloggiano gli agenti in prova. Il proiettile esploso è entrato e uscito dall'addome e, per questo, la giovane è stata sottoposta ad operazione chirurgica e poi trasferita in Rianimazione. (ANSA).