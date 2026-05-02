(ANSA) - ROMA, 02 MAG - Il ministro degli Esteri francese, Jean-Noël Barrot, ha reso noto su X di aver espresso "sentita vicinanza, sostegno e auguri di pronta guarigione" alla suora francese aggredita il 28 aprile a Gerusalemme, un fatto che ha definito "scioccante". "L'autore di questo atto odioso è stato arrestato", ha aggiunto Barrot, sostenendo inoltre che "la sanzione deve essere esemplare affinché cessino gli atti anticristiani che si moltiplicano in Terra Santa", situazioni che "la Francia, legata alla sua missione storica di protezione delle comunità e dei luoghi santi cattolici, non può in alcun modo tollerare". (ANSA).