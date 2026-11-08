(ANSA) - ROMA, 08 NOV - Gli europei e la Francia saranno "rappresentati" durante i colloqui tra russi e ucraini, previsti per il 10 e 11 novembre ad Abu Dhabi sotto la mediazione statunitense: lo ha annunciato il capo della diplomazia francese ai microfoni di Rtl/Public Sénat. "Gli europei saranno adeguatamente rappresentati e la Francia sarà ad Abu Dhabi per partecipare a queste discussioni", ha dichiarato Jean-Noël Barrot. "Non posso ancora dirvi chi rappresenterà la Francia in quell'occasione, ma la Francia ci sarà", ha aggiunto. (ANSA).