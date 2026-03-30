(ANSA) - ROMA, 30 MAR - La Francia chiede una riunione d'emergenza del Consiglio di sicurezza dell'Onu a seguito dei "gravissimi incidenti subiti dai caschi blu dell'Unifil". Lo annuncia il ministro degli Esteri Jean-Noel Barrot su X, condannando "con la massima fermezza" gli episodi in cui sono morti tre peacekeepers. "Tali attacchi in prossimità delle posizioni delle forze di pace delle Nazioni Unite sono inaccettabili e ingiustificabili", aggiunge Barrot, precisando che Parigi "chiede un'indagine completa sulle circostanze di queste tragedie". "Tali condanne sono state espresse con la massima fermezza all'ambasciatore israeliano a Parigi", conclude. (ANSA).