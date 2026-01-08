(ANSA) - NEW YORK, 08 GEN - Paramount conferma la sua offerta ostile da 30 dollari per azione per Warner Bros dopo che il consiglio di amministrazione della società l'ha bocciata. "La nostra offerta offre chiaramente agli investitori di Warner Bros una valore maggiore e un percorso più certo e rapido verso il completamento dell'operazione", ha detto David Ellison, l'amministratore delegato di Paramount. "Abbiamo lavorato duramente per gli azionisti di Warner e restiamo impegnati a confrontarci con loro sui meriti della nostra offerta superiore e a portare avanti il processo", ha messo in evidenza Ellison. (ANSA).