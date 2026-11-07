(ANSA) - ASUNCION, 06 NOV - Ancora scontri e incidenti tra manifestanti e polizia in Paraguay nel quadro delle proteste delle vittime della bancarotta della Ueno Bank che ha colpito circa tre milioni di correntisti. Centinaia di persone si sono radunate nella notte tra venerdì e sabato di fronte alla casa dell'ormai ex presidente Santiago Peña per chiedere il suo trasferimento in carcere e manifestare il loro disaccordo con la decisione della giustizia di concedere gli arresti domiciliari. Nel corso delle proteste si sono registrati lanci di sassi da parte di alcuni manifestanti contro il cordone di agenti che controllava l'ingresso della casa dell'ex presidente. Una pietra - secondo quanto hanno mostrato immagini dell'emittente Abc Tv - ha colpito al volto un ufficiale della polizia e gli agenti hanno risposto quindi con un lancio di lacrimogeni per disperdere la folla. (ANSA).