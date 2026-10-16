ROMA. Papa Leone XIV prosegue il recupero dopo l’intervento chirurgico al polmone destro e torna a presiedere la messa durante il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma. Nella giornata di venerdì 16 ottobre sono state diffuse le prime immagini del Pontefice dopo l’operazione, che lo mostrano in piedi mentre celebra la funzione religiosa nella sala allestita al decimo piano dell’ospedale.

La celebrazione si è svolta a mezzogiorno alla presenza di personale medico e infermieristico libero dal servizio e di alcuni membri della Gendarmeria vaticana. Durante l’omelia, Leone XIV ha rivolto un ringraziamento a medici, infermieri e a tutto il personale sanitario per il lavoro svolto quotidianamente accanto ai malati e, in particolare, per le cure che gli stanno garantendo durante la degenza.

Le immagini arrivano insieme a un nuovo aggiornamento sulle condizioni di salute del Papa, che conferma l’andamento positivo della ripresa. Gli esami del sangue e la radiografia del torace effettuati in mattinata hanno evidenziato un costante miglioramento delle condizioni generali. Proseguono anche le sedute di fisioterapia respiratoria, previste nel percorso di recupero dopo l’intervento.

Secondo quanto comunicato dai medici che lo seguono, il decorso post-operatorio consente al Pontefice di svolgere le normali attività quotidiane in completa autonomia. Leone XIV ha inoltre ripreso a dedicarsi al lavoro, pur rimanendo ricoverato e sotto osservazione.

Il Papa era stato sottoposto martedì 13 ottobre a un intervento per la rimozione del lobo inferiore del polmone destro, interessato da un adenocarcinoma. Per il momento non è stata comunicata una data precisa per le dimissioni dall’ospedale.

Intanto, dal Vaticano è arrivata la conferma che domenica 18 ottobre si terrà l’Angelus, il tradizionale appuntamento di preghiera della domenica. Non sono ancora stati precisati il luogo e le modalità con cui il Pontefice si rivolgerà ai fedeli, ma la previsione di un suo intervento rappresenta un ulteriore segnale del progressivo recupero.

Resta da capire come il ricovero e i tempi della convalescenza potranno incidere sui prossimi impegni del Papa, a partire dal viaggio in Sudamerica previsto dal 6 al 17 novembre, con tappe in Uruguay, Argentina e Perù. Per ora, le informazioni diffuse dalla Santa Sede confermano il miglioramento clinico, mentre il percorso di recupero prosegue sotto la supervisione dell’équipe medica.