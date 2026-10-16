VATICANO. Una tregua per portare aiuti alla popolazione civile e permettere a chi lo desidera di lasciare una città stretta nella crisi umanitaria. È la richiesta avanzata da Papa Leone XIV al presidente russo Vladimir Putin durante un colloquio telefonico avvenuto nel pomeriggio di venerdì 16 ottobre. Al centro della conversazione, la situazione di Oleshky, nella regione ucraina di Kherson, dove le condizioni della popolazione destano forte preoccupazione.

Il Pontefice ha sollecitato una sospensione delle ostilità che consenta di far arrivare rifornimenti alimentari e sanitari e di organizzare un’evacuazione volontaria e sicura dei civili. Un intervento urgente, dunque, per rispondere alle necessità essenziali degli abitanti, in un’area segnata dal conflitto tra Russia e Ucraina.

A rendere nota la telefonata è stata la Sala stampa della Santa Sede. Nel corso del colloquio, Leone XIV ha ribadito anche l’impegno del Vaticano per il dialogo e la pace, confermando la volontà di contribuire a iniziative capaci di alleviare le sofferenze della popolazione coinvolta nella guerra.

Dal Cremlino è arrivata una disponibilità a collaborare con la Santa Sede. Putin ha espresso sostegno all’iniziativa vaticana per creare le condizioni necessarie a garantire la sicurezza degli abitanti e organizzare la distribuzione dei beni indispensabili. La disponibilità russa, tuttavia, non equivale di per sé alla conferma di una tregua già operativa sul terreno.

Oleshky si trova nella regione di Kherson, nel sud dell’Ucraina, in un territorio controllato dalle forze russe. La città è coinvolta nelle dinamiche militari del conflitto e l’accesso agli aiuti rappresenta un nodo particolarmente delicato: Mosca e Kiev si accusano reciprocamente di ostacolare i rifornimenti destinati ai civili.

La telefonata si inserisce nel percorso diplomatico e umanitario portato avanti dalla Santa Sede dall’inizio del pontificato di Leone XIV. Il Papa continua a richiamare le parti alla necessità di individuare soluzioni attraverso il confronto, con particolare attenzione alle conseguenze della guerra sulla popolazione.

L’obiettivo immediato, in questo caso, è circoscritto ma essenziale: consentire l’ingresso degli aiuti e mettere in sicurezza i civili di Oleshky. La possibilità di tradurre la disponibilità espressa da Mosca in misure concrete dipenderà ora dagli sviluppi sul terreno e dall’effettiva attuazione dell’iniziativa umanitaria.