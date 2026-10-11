CITTÀ DEL VATICANO. Un intervento chirurgico al polmone nei primi giorni della prossima settimana, seguito da un ricovero ospedaliero di circa sette giorni. È quanto attende Papa Leone XIV, che durante l'Angelus ha informato personalmente i fedeli della necessità di sottoporsi a un'operazione per rimuovere un nodulo.

A fornire ulteriori indicazioni sui tempi è stato il portavoce vaticano Matteo Bruni, precisando che l'intervento è previsto all'inizio della prossima settimana e che la degenza postoperatoria dovrebbe durare circa una settimana.

Il Pontefice ha spiegato che la formazione polmonare è stata scoperta in uno stadio molto precoce e risulta circoscritta a un'area ben definita. Dopo le valutazioni dei medici, è stata scelta la strada dell'asportazione chirurgica.

Leone XIV ha chiarito di aver accolto le indicazioni degli specialisti, decidendo di affrontare l'operazione già programmata. Una comunicazione accompagnata da un messaggio rivolto ai fedeli, ai quali ha espresso gratitudine per la vicinanza spirituale.

«Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera», sono state le parole con cui il Papa ha concluso il suo annuncio.