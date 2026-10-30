(ANSA) - VATICANO, 30 OTT - Il Papa ha esercitato il proprio diritto di voto come cittadino degli Stati Uniti, ogni volta che ne ha avuto la possibilità. La Sala Stampa della Santa Sede conferma che, in linea con questa consolidata prassi di partecipazione civica, il Papa ha inviato la propria scheda elettorale per posta a Chicago". Con un asciutta comunicazione ai giornalisti, il vaticano ha confermato che, secondo quanto aveva riportato il Chicago Sun-Times, papa Leone, al secolo Robert Francis Prevost è nella lista delle persone che hanno richiesto il voto per corrispondenza per le prossime elezioni di Midterm in Illinois. La testata della città natale di Leone cita Kim Fladhammer, capo dello staff dell'ufficio del cancelliere della contea di Will che ha affermato: "Robert Francis Prevost è nella lista delle persone che hanno richiesto il voto per corrispondenza per le prossime elezioni". La richiesta sarebbe stata registrata il 3 ottobre presso l'ufficio del segretario della contea di Will, nell'area metropolitana di Chicago, dove il Pontefice risulta iscritto nel registro elettorale con il suo nome civile e con l'indirizzo di suo fratello John nella località di New Lenox. "Il Santo Padre - ha inoltre fatto sapere la Sala Stampa della Santa sede - ha confermato che, durante gli anni in cui ha risieduto in Perù, ha esercitato il proprio diritto di voto ogni volta che ne ha avuto la possibilità. Il Santo Padre esprime la propria convinzione riguardo al diritto e al dovere dei cittadini di partecipare ai processi democratici". Il Pontefice ha tripla cittadinanza: vaticana, peruviana e statunitense. Il voto esercitato da Pontefice sarebbe senza precedenti: non risultano altri Papi che una volta eletti si siano recati alle urne o abbiano esercitato tale diritto, come nel caso di Prevost, per corrispondenza. (ANSA).