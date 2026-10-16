(ANSA) - BANGKOK, 16 OTT - "Negli Stati Uniti c'è l'epicentro dell'aumento dei tassi d'interesse a livello mondiale" e "in Europa stiamo subendo la tracimazione, lo spillover di questi tassi elevati negli Stati Uniti". Lo ha detto il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta parlando coi giornalisti a margine delle riunioni Fmi a Bangkok. "Certo, c'è una aspettativa di potenziale instabilità politica. L'incertezza disturba i mercati", ha aggiunto Panetta riferendosi implicitamente alla situazione politica in Francia. (ANSA).