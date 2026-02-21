(ANSA) - VENEZIA, 21 FEB - "Un modello di crescita" dell'economia ialiana "fondato sull'epansione dell'occupazione e dei salari contenuti non è sostenibile", "alla luce delle tendenze demografiche". Lo afferma il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta nel suo intervento all'Assiom Forex secondo cui i progressi del Pil degli ultimi anni "non vanno sottovalutati" ma "non sono sufficienti a colmare le carenze strutturali" nè a garantire un "ritorno stabile su un sentiero di crescita duratura". Panetta ha sottolineato come "senza un deciso aumento della produttività, lo sviluppo rischia di arrestarsi". (ANSA).