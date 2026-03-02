(ANSA) - ROMA, 02 MAR - "Processi decisionali più agili e un impiego delle risorse più flessibile". E' quanto scrive il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta nella lettera allegatra al nuovo piano strategico 2026-2028 della banca. Il governatore ha sottolinea come il piano "si inserisca oggi in un contesto particolarmente complesso, segnato da tensioni geopolitiche, da un'accelerazione senza precedenti dell'innovazione tecnologica e da crescenti rischi di frammentazione economica, che alimentano un quadro interno e internazionale incerto e in continua evoluzione". In questo scenario, sottolinea Panetta "per la Banca è essenziale saper reagire con prontezza alle sollecitazioni provenienti dall'esterno, sia sul piano dell'analisi - attraverso un uso sempre più integrato e intensivo dei dati, quelli non tradizionali, il ricorso a strumenti previsivi avanzati e la capacità di intercettare tempestivamente i possibili cambiamenti strutturali - sia nell'esercizio dei propri compiti istituzionali". (ANSA).