(ANSA) - VENETO, 21 FEB - L'Italia e l'Europa devono "accelerare la diffusione" delle tecnologie digitali, "un'opportunità che non può essere rinviata" per potersi garantire un futuro di crescita e "governare le implicazioni economiche e sociali". Lo afferma il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta nel suo discorso all'Assiom Forex dove, pur concedendo come sia "presto per valutare appieno la portata" del ciclo tecnologico trainato dall'Ia, si tratta di "una trasformazione destinata a incidere profondamente sulle prospettive di crescita". (ANSA).