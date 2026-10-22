(ANSA) - TORINO, 22 OTT - L'Italia "ha un debito alto ma delle condizioni tendenziali di finanza pubblica di gran lunga migliori del passato". Lo afferma il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta al festival internazionale dell'economia a Torino sottolineando come il "rialzo dei tassi ha epicentro negli Usa", non "è un contagio o una crisi" ma "sta colpendo anche l'Europa che cresce meno rispetto agli Stati Uniti". "I tassi - ha spiegato il governatore - sono aumentati meno in Germania un po' piu' da noi" e più in "Francia che ha disavanzi elevati". (ANSA).