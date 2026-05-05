(ANSA) - ROMA, 05 MAG - La tecnologia può rendere più funzionale l'uso della moneta, ma non può sostituire la credibilità di una banca centrale indipendente e l'autorità dello Stato" su cui poggia la fiducia riposta nella moneta stessa. "La moneta di banca centrale deve rimanere lo strumento ultimo di regolamento e operare in continuità con le soluzioni di pagamento private, così da assicurare un'innovazione efficiente e sicura". Lo ha detto il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, intervenendo alla conversazione su 'Cross-Border Payments at a Turning Point' ospitata dall'Ambasciata d'Italia a Londra e organizzata con l'Institute of International Finance e il Committee on Payments and Market Infrastructures della Banca per i Regolamenti Internazionali. (ANSA).