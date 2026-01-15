(ANSA) - ROMA, 15 GEN - L'economia italiana negli scorsi anni è migliorata e "ha sorpreso" per la sua "capacità di adattamento", tornando a vedere aumenti del Pil nella media dell'area dell'euro ma "la crescita si è recentemente indebolita, come in altri paesi europei e per i prossimi anni "sarà modesta". Lo afferma il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta intervenendo all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università di Messina. Il rallentamento, avvisa, riporta "in primo piano le debolezze strutturali dell'economia italiana": "produttività che ristagna e bassa innovazione", che causano debolezza dei redditi e salari. (ANSA).