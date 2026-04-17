- WASHINGTON, APR 17 - "Non c'è stato un allarme sui conti pubblici. Questo non vuol dire che possiamo rilassarci, bisogna continuare a stare attenti e tenere sotto controllo la finanza pubblica. Abbiamo un sistema bancario forte, abbiamo aumentato il livello degli investimenti, tutto sommato è ancora abbastanza buono". Lo ha detto il governatore di Bankitalia, Fabio Panetta, in un briefing con il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, a Washington. "Una crisi energetica non è mai una buona notizia, soprattutto per un Paese come il nostro, per un'economia come la nostra, che dipende dalle importazioni di energia e di energia fossile dall'estero. Siamo stati toccati meno che in passato da questa crisi: l'efficienza energetica dell'economia italiana è molto migliorata", ha concluso Panetta.