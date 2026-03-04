(ANSA) - ROMA, 04 MAR - "Negli ultimi tre decenni, la globalizzazione ha contribuito a ridurre la povertà ampliando le opportunità economiche e generando posti di lavoro in gran parte del mondo. Tuttavia, questi progressi si sono rivelati fragili". Lo ha detto il governatore di Bankitalia Fabio Panetta al convegno 'Gettare le basi per l'occupazione in Africa: infrastrutture principali e ambienti aziendali'. "La pandemia, l'aumento delle dispute commerciali, il rinnovato protezionismo e le crescenti tensioni geopolitiche hanno aggiunto incertezza all'ambiente economico globale. In alcune regioni, la guerra non è più una minaccia lontana, ma una tragica realtà, con costi umani innanzitutto e potenzialmente conseguenze economiche di vasta portata" ha aggiunto Panetta. (ANSA).