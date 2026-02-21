(ANSA) - VENEZIA, 21 FEB - Il comparto bancario italiano è solido e rappresenta "un elemento di stabilità per l'Italia" ed è un bene che sia attento ai rischi ma questo "non deve tradursi in eccessiva cautela che potrebbe penalizzare iniziative imprenditoriali con prospettive valide". Lo afferma il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta nel suo discorso all'Assiom Forex riconoscendo come i "finanziamenti alle imprese sono tornati a crescere" grazie alla ripresa "degli investimenti". Questo deve proseguire come "sostegno agli investimenti all'innovazione e alle diffusione delle tecnologie digitali" e divenire un "apporto fondamentale per la crescita". (ANSA).