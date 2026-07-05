(ANSA) - FIRENZE, 05 LUG - Sono Aquila, fresca di vittoria nella carriera del 3 luglio, Onda e Giraffa le tre contrade estratte questo pomeriggio a Siena per il Palio del 16 agosto dedicato alla Madonna Assunta. Le contrade estratte vanno ad aggiungersi alle sette - Selva, Chiocciola, Oca, Nicchio, Lupa, Istrice e Torre - che correranno di diritto. Due le coppie di contrade rivali che si sfideranno in piazza del Campo: Oca e Torre, Lupa e Istrice. Come da tradizione le bandiere delle contrade estratte sono state collocate alle trifore del primo piano di Palazzo Pubblico, a fianco di quelle che partecipano di diritto alla carriera. Le bandiere delle sette contrade non estratte sono state posizionate alle finestre del secondo piano. (ANSA).