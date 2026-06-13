(ANSA) - ROMA, 13 GIU - Il premier pachistano Shehbaz Sharif afferma su X che Stati Uniti e Iran sono "più vicini che mai a un accordo di pace" e che "la finalizzazione è prevista nelle prossime 24 ore". Sharif aggiunge che il Pakistan, che sta mediando i colloqui, si sta "preparando per la firma elettronica dell'accordo di pace subito dopo, seguita da colloqui a livello tecnico la prossima settimana". "Desideriamo ringraziare - afferma Sharif - gli Stati Uniti d'America e la Repubblica Islamica dell'Iran per il loro costante impegno durante i negoziati ed esprimiamo il nostro sincero apprezzamento ai nostri fratelli nella regione per il loro sostegno. Siamo fiduciosi che questo storico accordo di pace costituirà una solida base per una pace duratura". Una fonte di alto livello ha inoltre dichiarato ad Al Arabiya che gli incontri di Ginevra sono stati rinviati a data da destinarsi. Al Arabiya aggiunge che si terranno poi degli incontri a Islamabad per discutere di questioni tecniche. (ANSA).