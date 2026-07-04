(ANSA) - OTRANTO, 04 LUG - Un uomo di Sanarica di 54 anni è morto questa mattina, colto da un malore, dopo aver messo in salvo i suoi figlioletti, due gemelli di 8 anni che rischiavano di annegare in mare. E' accaduto ad Otranto, nei pressi del lido La Castellana, dove, a causa del mare agitato, i due fratellini erano in difficoltà, spinti al largo dal forte vento e dalle onde. L'uomo si è gettato in mare riuscendo a salvare i figli e a riportarli sani e salvi a riva dove, però, poco dopo, è crollato sulla battigia privo di sensi. Vani i tentativi di rianimarlo praticati prima dai due bagnini e poi dai sanitari del 118. I due bambini stanno bene. Sul posto sono intervenuti gli agenti del locale commissariato. (ANSA).