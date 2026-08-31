(ANSA) - ROMA, 31 AGO - I corpi dei tre componenti di un'intera famiglia, una giovane disabile e i suoi genitori, sono stati ritrovati all'interno di un'abitazione a Roma, in zona Pietralata. Sulla vicenda indagano i carabinieri. I tre sarebbero stati trafitti da colpi di arma da fuoco e al momento non si esclude l'ipotesi di un omicidio-suicidio. Sul posto sono presenti anche il 118 e i vigili del fuoco, questi ultimi giunti per permettere agli investigatori di entrare nell'abitazione. A lanciare l'allarme erano stati i parenti delle vittime. (ANSA).