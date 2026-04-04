(ANSA) - CHIANCIANO TERME (SIENA), 04 APR - Un uomo di 81 anni e il figlio 55enne sono morti avvolti dalle fiamme in un podere a Chianciano Terme (Siena). E' successo nel pomeriggio quando i due erano intenti a bruciare gli sfalci della potatura degli olivi. Da una prima ricostruzione il padre avrebbe accusato un malore e il figlio avrebbe tentato di soccorrerlo ma, anche per il forte vento, le fiamme avrebbero avvolto entrambi senza lasciare scampo a nessuno dei due. Sul posto i vigili del Fuoco, i sanitari del 118 e le forze dell'ordine. (ANSA).