(ANSA) - VIESTE, 03 OTT - Un uomo di 40 anni e il figlio di 10 anni sono rimasti feriti, il padre sarebbe in pericolo di vita, dopo essere precipitati in momenti diversi da un terrazzino all'interno di una sala ricevimenti a Vieste (Foggia) durante una festa di nozze. Il 40enne sarebbe caduto nel tentativo di soccorrere il figlio. Entrambi sono stati trasportati d'urgenza con l'elisoccorso in strutture sanitarie. Il minore avrebbe riportato la frattura di un arto inferiore e non sarebbe in gravi condizioni, mentre il padre è in prognosi riservata, in condizioni ritenute molto gravi. (ANSA).