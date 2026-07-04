(ANSA) - TORINO, 04 LUG - "Non ho avuto sorpresa nel sapere chi è che ha procurato il danno, perché dentro di me ero certo. Però ho avuto il piacere di sapere che la giustizia ha fatto il suo corso. E anche non solo a livello personale, ma anche come cittadino, ho piacere che la legalità abbia vinto". Così all'ANSA, Pier Luigi Basoccu, dopo che la procura di Torino ha chiesto i domiciliari per il poliziotto del reparto mobile che - per le indagini - sparò il lacrimogeno che ferì alla testa suo figlio, tifoso juventino, nel derby di Torino del 24 maggio. "Non era un'indagine facile, soprattutto perché era fatta contro dei poteri forti, la polizia". (ANSA).