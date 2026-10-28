(ANSA) - MILANO, 28 OTT - Pier Carlo Padoan lascerà l'incarico di presidente del consiglio di amministrazione di Unicredit al termine del suo mandato. La transizione, concordata tra le parti, sarà gestita secondo modalità e tempi che tutelino innanzitutto gli interessi della banca e dei suoi stakeholder. Padoan che lascia per motivi personali, collaborerà strettamente con Jeffrey Edberg, in qualità di responsabile del Comitato Nomine della banca, per individuare un successore adeguato, assicurando un passaggio di consegne ordinato e senza discontinuità. La priorità sarà preservare la continuità della governance della banca e mantenere il consiglio di amministrazione focalizzato sulle priorità strategiche dell'istituto. "Desidero ringraziare personalmente Pier Carlo per la sua leadership e il suo supporto sin dall'inizio del mio mandato. È stato per me una fonte costante di saggi consigli e di grande esperienza, e ho molto apprezzato la nostra collaborazione", sottolinea il ceo di Unicredit, Andrea Orcel. "Il Consiglio di amministrazione, il Group Executive Committee e io restiamo pienamente concentrati sull'attuazione della nostra strategia e proseguiremo con fiducia questo lavoro durante la transizione e negli anni a venire", aggiunge Orcel. (ANSA).