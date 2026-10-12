(ANSA) - MILANO, 12 OTT - "Il bimbo, un maschio di circa 4 kg, aveva una lieve ipotermia: è stato adeguatamente riscaldato e assistito con un blando supporto respiratorio. È considerato in discrete condizioni generali di salute ed è accudito dal personale medico e infermieristico della Terapia Intensiva Neonatale, che continueranno a tenerlo sotto stretto monitoraggio". È quanto si legge in una nota dell'ospedale Niguarda di Milano in merito al ritrovamento di un neonato avvenuto nel pomeriggio a Cinisello Balsamo, nel Milanese. Secondo quanto riferito dall'ospedale, "all'arrivo dei soccorritori, il neonato si presentava con pianto valido. Il bimbo è stato accolto al Pronto Soccorso dell'Ospedale Niguarda di Milano, dove era già tutto pronto per supportare gli specialisti della Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale, che lo hanno immediatamente sottoposto a controlli approfonditi". (ANSA).