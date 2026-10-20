(ANSA) - ROMA, 20 OTT - "Riteniamo che la pace sia possibile e necessaria per l'Ucraina, per l'Europa e per il mondo intero. Oggi abbiamo avuto colloqui positivi e costruttivi, resi necessari dagli eventi dell'ultima settimana. Concordiamo sul fatto che la collaborazione sia fondamentale". Lo ha detto il premier norvegese Jonas Gahr Store in conferenza stampa dopo l'incontro a Oslo con Volodymyr Zelensky e l'inviato Usa Steve Witkoff. Store ha confermato che Witkoff si recherà domani a San Pietroburgo per illustrare alla Russia l'esito delle proposte di oggi, e "spianare possibilmente la strada a un incontro tra i leader". (ANSA).