(ANSA) - NEW YORK, 22 GEN - Parte bene in vista degli Oscar Sentimental Value di Joachim Trier, con 6 candidature, come miglior film e poi per la recitazione (Renee Reinsvee, Elle Fanning, Inga Ibsdotter Lilleaas e Stellan Skarsgard), il copione originale, la regia, il film internazionale e l'editing. Fanning e Lilleas sono candidate come migliori attrici non protagoniste con Amy Madigan (Weapons), Wunmi Mosaku (Sinners) e Teyana Taylor (Una Battaglia dopo l'Altra). Skarsgard tra gli attori non protagonisti è in corsa con Benicio Del Toro (Una Battaglia dopo l'Altra), Jacob Elordi (Frankenstein) Delroy Lindo (Sinners) e Sean Penn (Una Battaglia dopo l'Altra). (ANSA).